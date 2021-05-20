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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıktı, yine uyuşturucu madde satarken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, yine uyuşturucu madde satarken yakalandı

Jandarma ekiplerinden görüntü

Dedektif Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde Akalan 

-Narkotik köpeğinin arama yapmasından görüntü
-Uyuşturucu maddelerden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’de uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen JASAT timleri, girdiği evde farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Zehir tacirinin daha önce uyuşturucu madde satmaktan dolayı cezaevine girdiği ve izinli çıktığı öğrenildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik ardı ardına operasyon düzenliyor. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.A.’yı JASAT timleri takibe aldı. Daha önce uyuşturucu madde satarken yakalan ve cezaevinden izinli çıkan A.A.’nın adresine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile operasyon düzenlendi.
Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi, zehir taciri A.A.’yı kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpekleri ile evde yapılan aramalarda farklı noktalara zulalanmış halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap, eroin, esrat ve kristsal türü uyuşturucu maddelere el konulurken; bir çok suçtan 10 farklı suç kaydı olduğu otaya çıkan A.A. cezaevine gönderildi. (FP-MB-Y)
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