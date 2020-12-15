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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı

- Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu ticaretinden yakalandı

DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan 


- Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine, yaklaşık bir aydır takip edilen ikamette, 100 gram selvi tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden temin edilen 10bin lira para ele geçirildi. Gemlik Osmaniye Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan ikamette, izlemeye alınan Hakan Ünlüyayla ve eşi Ayla Ünlüyayla izlemeye alındı. Yaklaşık bir ay süren takip sonrasında, yapılan baskında iki şahıs ticaretten gözaltına alındı. Eve giderek uyuşturucu alan 12 kişi ise sorgulandı. Zanlıların ilk sorgusu, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı. Ardından Gemlik Adliyesine sevk edildiler. Zanlılardan Hakan Ünlüyayla'nın, cezaeinden Koronavirüs salgını nedeniyle izinli olduğu öğrenildi. (HG-
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