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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıktı, sahte pasaportla yurt dışına kaçarken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, sahte pasaportla yurt dışına kaçarken yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Parmak Parmak İzi Akalan Yurt Dışı Polis Ekipleri 


- İzinli olarak çıktığı cezaevine tekrar dönmek istemeyen şahıs, kardeşi adına düzenlenmiş sahte pasaportla yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Olay, 30 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, izinli olarak cezaevinden çıkan 1998 doğumlu Nurettin Ş., kardeşi Abdullah Ş. adına düzenlenmiş sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'na geldi. Kontrol noktasında Nurettin Ş.'nin durumundan şüphelenen polis ekipleri, yaptığı detaylı incelemede pasaportun sahte olduğunu tespit etti. Karakola götürülen şahsın parmak izi eşleşmesinde gerçek kimliği tespit edildi. Yapılan GBT kontrollerinde Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki şahsın, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranıyor kaydı olduğu öğrenildi.Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Nurettin Ş. sorgusunda, bahse konu belgelerin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden korona virüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu beyan etti.Şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasın ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi.
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