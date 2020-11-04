Cezaevinden izinli çıkıp yaşlı adamın 350 bin TL'lik tüm varlığını dolandırdılar

-Şahsın aparttan çıkmasından kamera görüntüsü

-Sarı taksiye binmesinden kamera görüntüsü

-Şahsın sokakta dolaşmasından görüntü

-Şahısların karakoldan çıkarılmasından görüntü

-Şahısların adliyeye çıkarılmasından görüntü

-Jandarma araçlarının gelmesinden görüntü



( DENİZLİ )- Suç çetesine 4 farklı noktada eş zamanlı operasyon: 1’i kadın 5 gözaltı- Suç çetesinin 172 suç kaydının olduğu ortaya çıktı DENİZLİ



- Denizli’de ve Bolu’da 4 farklı noktada Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşları telefon ve farklı yöntemler ile dolandıran 1’i kadın toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Denizli’de 350 bin TL, Mersin’de 55 bin TL’lik dolandırıcılık olayı gerçekleştiren ve 172 suç kaydı bulunan şüphelilerden 2’sinin cezaevinden izinli olarak çıktıkları belirtildi. Denizli’nin Tavas ilçesinde adliyeye çıkarılan 1’i kadın 5 şahıs mahkemeye çıkarıldı. Olay, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki O.K’yi telefonla arayan şüpheliler, “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, sizin adınıza açılan 15 hatta ByLock yüklenmiş evinizde bulunan altın ve paralar FETÖ’nün” diyerek eve geldiler. Şüpheliler kendilerini komiser olarak tanıtmasının ardından 350 bin TL’yi alarak ortadan kayboldular. Olayın ardından (66) O.K. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili ilçede ve yol güzergahlarında bulunan 43 kamera 86 saatlik süre izlenilmesinin ardından şüphelilerin kullandığı 20 plakalı bir araç tespit edildi. Olaya karışan 4 erkek ve 1 kadın tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 5 şüphelinin takibe alınmasının ardından 4 farklı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Denizli ve Bolu’da eş zamanlı operasyon Denizli’den harekete geçen JASAT ekipleri 4 farklı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. JASAT ekipleri 2 şüpheliyi Bolu İl Jandarma Komutanlığının desteği ile Bolu’da, diğer 3 şüpheliyi ise Sarayköy ve Denizli kent merkezinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri şüphelileri Denizli’de ifadeleri alınmasının ardından Tavas İlçe Jandarma Komutanlığınca 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hepsinin birer suç makinesi olduğu ortaya çıktı Olayı gerçekleştiren Ecem Ç.'nin (25) 1 suç kaydı, Hacı Ç.'nin (34) 15 suç kaydı, Yıldırım A.'nın (35) 125 suç kaydı, Baki K.'nin 3 suç kaydı ve Aykut G.'nin (40) 28 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Toplamda 5 şüphelinin 172 suç kaydının olduğu ve birçok defa benzer olaylara karıştıkları ortaya çıktı. Cezaevinden izinli çıkan 2 şahıs 55 bin TL’yi gasp ettiler Öte yandan, şüphelilerin Adana ilinden Denizli’ye gasp ve hırsızlık amacı ile geldikleri belirtildi. Geçtiğimiz ay ise Hacı Ç. ve Aykut G. isimli şahısların 23 Ekim 2020 Cuma günü Mersin ili Erdemli ilçesinde de M.T. isimli bir vatandaşın otomobilinin lastiğini kestikten sonra yardım etme bahanesi ile araçta bulunan 55 bin TL’yi çalarak kaçtıkları öğrenildi. Hacı Ç. ve Aykut G. isimli şahısların cezaevinden izinli çıktıkları ve gasp suçundan yargılanmalarına devam edildiği ortaya çıktı.



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