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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıkan sahte savcı ve polis tutuklandı

Cezaevinden izinli çıkan sahte savcı ve polis tutuklandı

Hastaneye sevk görüntüleri

( EDİRNE ) EDİRNE

Polis Memuru Güvenlik Güçleri Akalan Kişisel Veri Bankacılık 


- Şanlıurfa cezaevinden korona virüs önlemleri kapsamında izinli olarak çıkan ve birçok ilde kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve polis memuru olarak tanıtarak uzaktan erişim programıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı. İddialara göre, Şanlıurfa’da yaşayan şüpheli H.A ve A.E, Edirne’de yaşayan vatandaşları telefonla arayarak kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve Polis memuru olarak tanıttılar. Görüştükleri kişilerin güvenini kazanmak için polis merkezlerine gidip sorgulama yapmaları önerilerinde de bulunan dolandırıcı sahte savcı ve polis, güvenini kazandıkları vatandaşların cep telefonlarına uzaktan erişim programı yüklettiler. Program üzerinden vatandaşların kişisel verilerine ulaşıp mobil bankacılık programını kullanarak kendi hesaplarına para aktaran iki şüpheli Kocaeli, Kırklareli ve Edirne’de birçok vatandaşı dolandırdı. Edirne’den Şanlıurfa’ya uzanan operasyon Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat ve araştırma sonucu şüphelilerin Şanlıurfa’daki adreslerini belirledi. Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan iki şüpheli Edirne’ye getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. “Böyle durumları güvenlik güçlerine bildirin” Dolandırıcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların "112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayarak, güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.
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