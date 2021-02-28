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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Cezaevinden gelen dilekçe hayvanları ölümden kurtardı

Cezaevinden gelen dilekçe hayvanları ölümden kurtardı

ekiplerin eve gelmesi

Köpek Hayvan Barınağı Harekete Geç Yardım Talebi Zabıta 

-bahçedeki kedi ve köpekler
-köpeğin verilen suyu dakikalarca içmesi
-belediye ekiplerinin et ve mama ile yeniden gelmesi
-hayvanlara su ve yeniden mama verilmesi
-detaylar
-muhtar ile röportaj

( ANTALYA )- Cezaevine giren ve kimsesi bulunmayan vatandaş, muhtara dilekçe gönderip hayvanları için yardım istedi- Eve giden ekipler, açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan 11 hayvanla karşılaştı ANTALYA

- Antalya'da bir köpek ve 10 kedi beslerken cezaevine giren vatandaş, yazdığı dilekçeyle hayvanlarını açlıktan ölmekten kurtardı. Eve gelen belediye ekipleri, tel kafesler arkasındaki kediler ve kulübesinde zincire bağlı halde bitap düşen köpeği kurtardı. Antalya'nın Serik ilçesinde kısa süre önce cezaevine giren bir kişi, evinde beslediği 10 kedisi ve bir köpeğinin aç kalmaması için mahalle muhtarına dilekçe yazarak yardım talebinde bulundu. Akrabası ve kimsesi bulunmayan adamın yazdığı dilekçenin posta yoluyla eline ulaşmasının ardından harekete geçen muhtar Zafer Korkmaz, Serik Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleriyle birlikte keşif için Merkez Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, tel kafeslerin içindeki 10 kedi ve açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan kulübesinde zincire bağlı köpekle karşılaştılar. Uzun zamandır aç kalan hayvanlara ilk etapta su veren görevliler, ardından hayvanlar için et ve mama temini ederek, karınlarını doyurdular. Hayvanlara uzatılan bu şefkat eli ise yürekleri ısıttı. Yardım talebinde bulunan vatandaşın 70 yaşında ve kimsesi olmadığını belirten mahalle muhtarı Zafer Korkmaz, “Cezaevinden bir mahkûmumuz bize bir dilekçe gönderdi. Dilekçesinde evinde 10 tane kedinin, bir köpeğinin aç olduğunu ve hısım akrabasının ve çocuklarının olmadığını söyledi.

Biz de mahalle muhtarı olarak geldik. Gerçekten de evinde kediler ile köpeğin sağlığı yerinde ama çok aç durumdaydılar. Açlıklarını giderdik. Serik Belediyesi ekiplerince pazartesi günü hayvan barınağına gönderilmesi için bildirim yapacağız” diye konuştu.

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