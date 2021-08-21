Cezaevindeki arkadaşlarının evine camdan giren 2 kişi adliyeye sevk edildi



- Bolu’da, cezaevindeki arkadaşlarının evine girdikleri sırada ihbar üzerine polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık mahallesi Gürol Sokakta yaşayan ve cezaevinde olan A.K.’nın evine camdan 2 kişinin girdiğini gören komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri olay yerine gitti. Komşuların ihbar ettiği eve giren ekipler evde G.T. ve K.S.’nin bulunduğunu gördü. Cezaevinde bulunan ev sahibinin arkadaşları olduğunu iddia eden 2 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FC

