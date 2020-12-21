Cezaevindeki arkadaşlarına para göndermek için adam kaçıran iki kişi tutuklandı

-Adliyeye götürülmeleri



( ADANA ) -- Adana’da cezaevindeki arkadaşlarına para göndermek için bir kişiyi kaçırıp 15 bin lira istedikleri için gözaltına alınan iki zanlı daha polis tarafından yakalandı ADANA



- Adana’da cezaevindeki arkadaşlarına para göndermek için bir kişiyi kaçırıp 15 bin lira isteyen iki zanlı polis tarafından yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 3 Aralık’ta saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup A., Ahmet A.’yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi.



Daha sonra otomobille Ahmet A.’nın evine giden Yakup A. ile arkadaşları Umut A., Muhammet K. ve Ferhat A., Ahemt A.’yı alarak mahalledeki bir çiftlik evine gitti. Burada bir süre sohbet eden gruptan Yakup A., Ahmet A.’ya, “Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin TL ver” dedi.

Ahmet A., parasının olmadığını söyleyince şüpheliler silah gösterip, parayı vermezse kendisini öldüreceklerini söyledi.



Bunun üzerine Ahmet A., yanında para olmadığını, eve gidip altın verebileceğini söyledi.



Sabah olduğunda Ahmet A., Muhammet K. ve Umut A. ile birlikte otomobile binip, evine gitti. Eve girdiğinde durumu babası Zeynel A.’ya (56) anlattı. Zeynel A.’nın ihbarı üzerine eve gelen polisleri gören Muhammet K. ile Umut A., otomobille kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamanın ardından şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde yalnız olmadıklarını söylemesi üzerine çiftlik evine de baskın yapan ekipler, Ferhat A. ile Yakup K.’yı da yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup A., Ferhat A. Muhammet K. ile Umut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli yakalandı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ali D. (26) ile Nurettin A.’nın yakalanması için çalışmasını sürdürdü. Şüphelilerin adresini tespit eden polis, Ali D. ile Nurettin A.’yı saklandıkları yerde yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali D.’nin, çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdam Mahallesindeki bir çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip, ellerini bağladıktan sonra 2 traktör, 1 ton zirai ilaç çalınması olayına karıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. ile Nurettin A., tutuklandı. (FKE-



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