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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu

Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu

Cezaevinden detaylar

( GAZİANTEP ) -Cezaevinde yangın tatbikatı paniğe neden oldu GAZİANTEP

Güvenlik Güçleri Tatbikat Harekete Geç Sağlık Ekipleri Yangın Tatbikatı 


- Gaziantep'teki Açık Cezaevi'nde yangın tatbikatı paniğe neden oldu. Yapılan yangın anonsları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Gaziantep Açık Cezaevi'nde doğal gaz nedeniyle yangın çıktığı ve 3 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine kentteki, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Yapılan anonslar üzerine cezaevine art arda giren itfaiye ve ambulanslar çevredeki insanları da korkuttu. Yapılan anonslar ve vatandaşların ihbarı ile harekete geçen ekipler cezaevine ulaştığında gerçek ortaya çıktı. Cezaevinde yangın tatbikatı yapıldığı belirlendi (SVY-SD-
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