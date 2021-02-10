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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cezaevi kütüphaneye dönüştürüldü, babasının yattığı cezaevinde kitap okuyarak volta attı

Cezaevi kütüphaneye dönüştürüldü, babasının yattığı cezaevinde kitap okuyarak volta attı

- Kütüphaneye dönüşen cezaevinde genel detaylar

Parmak Kütüphane Bild Ziyaretçiler Olta 

-- avluda volta atması
-- koğuşu gezmesi
-- röp. Bekir Şentürk
-- kitap okuyan ziyaretçiler detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hacıali Öztürk mahallesinde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli 4 koğuşta faaliyet göstermeye başlayan cezaevi, geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı’nın aldığı kararla kapatıldı. 61 yıl mahkumları ağırlayan cezaevi, kitap severlerin uğrak noktası oldu. İlçede yaşayan Bekir Şentürk, 1980 yıllarda babasının hapis yattığı gcezaevinin görüş günlerinde gelerek babasıyla tel parmaklıklar arasından hasret giderdiğini söyledi.

O günlerde babasının kaldığı koğuşu, yatağını merak ettiğini belirten Şentürk, “Çocukluk dönemi sıkıntılar çektiğimiz bir dönemdi babam yaklaşık bir ay kadar bu cezaevinde yattı. Kendisini görüş günlerine geldiğimizde tel parmaklıkların arasında görürdük. Kaldığı mekanları merak ederdik. Geçtiğimiz yıl bu cezaevi kütüphaneye dönüşünce elimize fırsat geçti. En azından gelip hem kitap okuyup hem de babamın burada kaldığı yerleri görme fırsatı yakaladık” dedi.
Kitap okuyup, babasının kaldığı koğuşta o günleri yad eden Şentürk, babasını görebildiği avluda ise volta attı. (RY-SD-
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