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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Dedektif Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Hırsız 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü 1 yıl sonra yakayı ele verdi ADANA

- Adana’da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü 1 yıl sonra yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezası alan ve 1 yıl önce cezaevinden kaçan hükümlü Özer O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Polis hükümlünün Tepebağ Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan polisi gören Özer O. kaçmak istedi. Ancak kısa süren kovalama sonrası firari hükümlü yakaladı.Emniyete getirilen firari hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye, daha sonra da cezaevine götürüldü.
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