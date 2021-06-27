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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı

Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı

Jandarma binası

Jandarma Güvercin Kümesi Hapis Cezası Gözaltı Hırsız 

-Genel ve detaylar
-İl jandarma binası
-Kümesin fotoğrafı
-Zanlının sağlık kontrolünden çıkarılması
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cezaevi firarisi Zerdüşt lakaplı T.T’yi güvercin kümesinde yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Bir ay önce Kilis Açık Cezaevi'nden firar eden Zerdüşt lakaplı T.T (28) JASAT ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde Çukuroba Köyü'nde bulunan metruk binanın güvercin kümesinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T’nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca son dönemlerde meydana gelen bir çok hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.
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