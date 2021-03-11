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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ceza yiyen kamyon şoföründen takdir toplayan sözler

- Ceza yiyen kamyon şoföründen takdir toplayan sözler

CEZA KESİLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN KONUŞMASI

Jandarma Trafik Denetimi Kamyon Şoförü Trol 

-JANDARMA DENETİMİ

( TEKİRDAĞ ) Ceza yiyen kamyon şoföründen takdir toplayan sözler- Ceza yiyen şoför: “Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu” TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kömür yüklü kamyona branda germediği için ceza kesilen kamyon şoförü, “Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu” diyerek jandarmanın görevini yaptığını ifade etti.
Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, Malkara - Hayrabolu yolunun Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde trafik denetimi yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerin evrakları kontrol edildi. Eksikleri bulunan ve kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Kömür yüklü kamyonla durdurulan Mehmet Pehlivanoğlu’na, kasaya branda germediği gerekçesiyle ceza kesildi. Cezaya itiraz etmeyen Pehlivanoğlu, “Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu. Allah razı olsun jandarma ekiplerimiz görevini yapıyor. Biz de görevimizi yapacağız” dedi.

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