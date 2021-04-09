Ceza yiyen işletmeci basın mensuplarına tepki gösterdi

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-Tarım müdürünün dışarıdaki açıklaması



( ANKARA )-Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Ramazan Ayı’ndan önce işletmeleri denetledi-Denetlenen bir işletmeye hijyen konusunda 15 bin 200 TL idari para cezası uygulandı ANKARA



- Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince Ramazan Ayı öncesinde işletmeler denetlendi. Bir iş yerine idari para cezası uygulanması sonrasında işletme sahibi basın mensuplarına tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 81 il ve ilçede Ramazan ayında gıda denetimlerine ağırlık veriyor. Gıda konusunda tüketici sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüren ekipler özellikle Ramazan Ayı boyunca gıda denetimlerini sürdürecek Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, personelin maske temizlik mesafe kuralına uyması göz önünde bulunduruluyor. “Başkentte pastane ve kafe işletmeleri denetlendi” Ankara’da pastane ve kafeleri denetleyen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve gıda kontrol ekipleri kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uyguladı. Denetim için girilen bir pastanede işletme sahibinin basın mensuplarına tepki göstermesi ise dikkat çekti. Denetim boyunca sinirli tavrıyla dikkat çeken işletme sahibi, 15 bin 200 TL idari para yaptırımı uygulanacağını öğrendikten sonra adeta acısını basın mensuplarından çıkardı. “2021 yılında 30 bin denetim gerçekleşti” Ramazan ayı öncesinde özellikle vatandaşımızın yoğun olarak tüketeceği ürün gruplarında bir denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler Ramazan Ayı boyunca da devam edecek. Özellikle unlu mamüller, et ürünleri ve süt ürünlerinde bu ay da denetimleri yoğunlaştırıyoruz. 2021 yılı içerisinde ilk 3 ay itibarıyla yaklaşık 30 bin denetim gerçekleştirdik Ankara’da. Bu denetimlerde 873 tane olumsuzluk tespit edildi. Yaptığımız denetimlerde bin 90 adet numune alındı” dedi.

Denetimlerde verilen eksikleri tamamlamayan işletmelere yönelik 1.7 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyleyen Müdür Korkmaz, denetimini yaptığı pastaneye de hijyen konusunda 15 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı bilgisini verdi. Korkmaz, diğer eksiklikler içinde yaklaşık 1 ay gibi belirli bir süre verileceğini, süre sonunda ise gıda kontrol görevlilerinin tekrar gelip denetim yapacağını vurgulayarak yaş pastadan da numune alındığını, onun değerlendirmesinin de gelecek sonuca göre yapılacağını aktardı.



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