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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ceza yememek için filmleri söktüler

Ceza yememek için filmleri söktüler

Yapılan cam filmi uygulamasından görüntü

Polis Trafik Polisi Trol 

-cam filmlerini söken vatandaşlardan görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce'de trafik polisinin cam filmi denetiminde ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmleri söktü. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, içini göstermeyecek derecede cam filmi olan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araçların orijinalinde bulunan cam filmleri uygulamadan geçerken, sonradan takılan cam filmleri ise uygulamaya takıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücülere cam filmlerini çıkartmaları için uyarıda bulunuldu. Bazı araç sürücüleri araçlarındaki camın orijinal olduğunu iddia etse de yapılan kontrollerde camların filmli olduğu tespit edildi. İlk uyarıda sökmeyenlere 144 lira cezai işlem uygulanırken, ceza yemek istemeyen 29 araç sürücüsü araçlarının ön camlarındaki filmleri söktü. Trafik polislerinden alınan bilgilere göre araçların ön camlarında filmin her türlüsünün yasak olduğu, ilk uyarıda sökmeyenlere 144 lira ceza kesildiği, ikinci kez sökmeyenlerin araçları trafikten men edildiği belirtildi.
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