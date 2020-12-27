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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ceza yememek için 'Ehliyetim yanımda değil' dedi

Ceza yememek için 'Ehliyetim yanımda değil' dedi

Araç sahibinin gelip aracı alması

Polis Hafta Sonu Para Cezası Gesi Polis Ekipleri 

-Ehliyetsiz sürücüye ceza kesilmesi
-Detay

( KOCAELİ ) Ceza yememek için "Ehliyetim yanımda değil" dedi KOCAELİ

- Kocaeli’de hafta sonu kısıtlaması denetimine takılan, daimi ehliyeti iptal edilmiş sürücüye 2 bin 474 TL para cezası kesildi.Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde polis ekipleri 34 FB 1276 plakalı otomobili durdurup ehliyet ve izin belgesi istedi. İzin belgesini gösteren sürücü Erol Bilici, ehliyetinin ise yanında olmadığını söyledi.

Polis ekipleri durumdan şüphelenip sistemden ehliyet sorguladı. Polis ekiplerinin sorgulamasıyla sürücü Erol Bilici’nin 2001 yılından beri ehliyetinin daimi iptal edildiğini öğrendi.Polis ekipleri sürücü Erol Bilici’ye ve araç sahibine ayrı ayrı 2 bin 473 TL para cezası kesti.
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