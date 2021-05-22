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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ceza korkusuyla tutkularından vazgeçtiler... Filmleri elleriyle söktüler

Ceza korkusuyla tutkularından vazgeçtiler... Filmleri elleriyle söktüler

Denetimlerden görüntüler

Polis Polis Ekipleri Modifiye Trol 

-Polislerin araçları durdurması
-Sürücülerin cam filmlerini sökmesi
-Sürücülerin açıklamaları

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik denetimlerine takılan sürücüler, ceza yememek için modifiye tutkularından vazgeçerek cam filmlerini teker teker söktüler. İzmit D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipler, bir yandan araçlardaki sürücülerin kısıtlamada dışarıya çıkma izinlerini kontrol ederken bir yandan da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda İzmit D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri, kurallara aykırı şekilde cam filmi takılı olan araçları durdurarak sürücülere uyarılarda bulundu. 344 TL’lik cezadan kurtulmak isteyen sürücüler ise modifiye tutkularından vazgeçerek araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle teker teker söktüler.
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