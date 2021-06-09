-Polisin ehliyetsiz sürücüye alkolmetre üfletme uygulaması

-Ehliyetsiz sürücünün polise dua etmesi

-Polislerin ceza yazma detay

-Uygulamada polis araçları araması detay

-Uygulamada trafik polis ilse sokak köpeğinin sevgi dolu anları

-Sokak hayvanı iki köpeğin araçları koklayarak yaklaşması

-Sokak hayvanı iki köpeğin araçları karşı şeritte durdurması

-Köpeklerin polislerin yanından ayrılmaması



( ADANA ) Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: " Allah sizi başımızdan eksik etmesin"- Sokak hayvanlarının polislere sadakati uygulamada dikkat çekti ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde 6 ayrı noktada gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında 836 kişi ve 324 araç sorgulandı. Uygulamada ehliyeti olmadığı için cezai işlem uygulanan bir kişi polise alkol metreyi üflemesinin ardından dualar etti. Uygulamada sokak hayvanlarının polislerin yanında sadakati ve davranışları görenleri şaşırttı. Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saat 20.00-22.00 saatleri arasında 6 ayrı noktada yaklaşık 150 polis ve bekçi ile “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada kontrol noktasında ehliyetsiz olduğu belirlenen bir gencin polisle olan diyaloğu ise dikkat çekti. Alkol metreyi üfleyen ve alkol çıkmayan gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken sürücü genç polis memurlarına dualar ederek ayrıldı. Cezai işlem uygulansa da polislerin destekçisi olacağını ifade eden genç “ Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

“Sokak hayvanlarından, Polis köpeklerini aratmayan görüntü” Uygulamada dikkat çeken bir farklı detay ise uygulama noktasında polis ve bekçilerin yanından ayrılmayan sokak hayvanları polislere sevgi gösterisi yaparken, yoldan geçen her aracı adeta denetledi. Kimi aracı havlayarak kovalayan sokak hayvanları sağ şeritte polisler denetim yaparken, sol şeritte yolun ortasında bekleyerek her aracın durmasını sağladılar. Sokak hayvanlarının polislere yardım ettikleri o anlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Uygulamada eksikliği tespit edilen 13 araca para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi.

