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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci

Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci

Jandarma ekipleri sürücüleri durdurmaları

Jandarma Akalan Trafik Denetimi Motosiklet Sürücüsü 

-Kask hediye etmeleri
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimine yakalanan kasksız motosiklet sürücüleri, ceza beklerken hediye edilen kaskın sevincini yaşadı. Yavuzeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yavuzeli - Araban karayolu üzerinde denetleme yaptı. Kaskı olmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, ceza yazmayarak uyarılarda bulundu. Kaskın faydalarını anlatarak sürücüleri uyarıp bilgilendiren ekiler daha sonra motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Jandarma ekipleri "bir şey olmaz deme, kaskını tak kafanı koru" sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tek tek uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 47 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Uygulamayı görünce ceza yazılacağını düşünen motosiklet sürücüleri ise ekiplerin kask hediyesini görünce çok mutlu oldu. Hem kaska kavuşmanın hem de ceza yemememin sevincini yaşayan sürücüler, ekiplere teşekkür ederek, "Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağız" sözünü verdi.
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