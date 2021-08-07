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Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

Yangının söndürülmesinden detaylar

Sığınmacı Elektrik Trafosu Sığınmacılar Sığınma Çadır Kent 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangında bir mahalle yok oldu. Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 04.30 sıralarında Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhammut çadır kentinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların çadırlara sıçramasıyla bir anda alev aldı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, bir mahalle tamamen yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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