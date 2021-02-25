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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ceylanların yolda yiyecek arayışı kameraya yansıdı

Ceylanların yolda yiyecek arayışı kameraya yansıdı

İKİ CEYLANIN YOLDA YİYECEK ARADIĞI GÖRÜNTÜLER

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Kamera Gesi Cep Telefonu Kaçış 


- Hisarcık-Simav karayolu Gölcük bölgesinde iki ceylanın yol kenarında yiyecek arayışı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Simav ilçesinden Hisarcık ilçesi istikametine seyir halinde olan bir araçta bulunan Mustafa Güler, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası bölgesine geldiklerinde yol kenarında iki ceylanın yiyecek aradığını görünce o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ceylanları şaşkınlıkla izleyen Güler, daha sonra araçtan inerek ceylanların orman içine kaçışlarını da görüntülemeye devam etti.
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