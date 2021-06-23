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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi

Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi

DETAYLAR

( BURSA ) - BURSA

Cenin Forma Kışla Müzik Dünyası 


- Ceylan Ertem’in 6. Nilüfer Caz Tatili’ndeki konserinde sanatçı arkadaşı Haluk Levent sürpriz yaptı. Haluk Levent’in de bir şarkı söylediği konsere katılanlar doğayla iç içe müzik keyfi yaşadı. Cazın sevilen isimleri sanatseverlerle buluşturan Nilüfer Caz Tatili büyük ilgiyle devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 6. Nilüfer Caz Tatili, sesi, sahne performansı ile hayranlarını kendine bağlayan Ceylan Ertem ile devam etti. Biletleri satışa çıktığı ilk günde tükenen Ceylan Ertem, sevenleri ile hasret giderdi. Büyük ilgi gören konseri izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de vardı. Şarkı yazarlığı ve yorumculuğuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Ceylan Ertem, seslendirdiği parçalarla bir kez daha hayranlarının gönüllerini fethetti. Haluk Levent izleyiciler arasında Konsere katılanlar bir de sürprizle karşılaştı. Ceylan Ertem ile birlikte müzik çalışmaları da yapan Haluk Levent de konseri izleyenler arasındaydı. Ünlü sanatçı, Ceylan Ertem’in daveti üzerine sahneye çıkarak “Ankara” parçasını seslendirdi. Ceylan Ertem konserine gelip, Haluk Levent’i dinleme şansı da bulan sanatseverler güzel bir gece yaşadı. Haluk Levent’in ardından konsere devam eden Ceylan Ertem, parçalarıyla alanı dolduranları coşturdu. Bir çok parçaya oynayarak eşlik eden sanatseverler uzun aradan sonra konsere katılmanın tadını doyasıya yaşadı. Konseri izleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçı Ceylan Ertem’e ve sürpriz yaparak sahneye çıkan Haluk Levent’e teşekkür etti. Müziğin sesinin hiç susmayacağını söyleyen Başkan Erdem, “Müzik kalbimizin anahtarı. Müzik olmazsa her şey susar. Sözlerimiz bittiği zaman müzik başlar. Dolayısıyla müzik yoksa aşk da yok, sevda da yok, sevgi de yok. Müzik susmaz. Buradan haykıralım, müzik susmaz, müzik yaşanır, kimse durduramaz. Değerli sanatçılarımızla birlikte müziği yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Erdem’in bu sözlerine konseri izleyenler de alkışlarla destek verdi. (MŞ-Y)
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