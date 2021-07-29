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Ceyhan'daki orman yangınına müdahale sürüyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ceyhan'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Ceyhan'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Yanan yerlerden görüntüler

Bild Yangın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Ekiplerin yangına müdahalesi
-detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belören Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 8 hektarlık ormandaki yangının mahalleye yaklaştığı ve bazı evlerin boşaltıldığı bildirildi.
Yangına karadan müdahale edildiği ve bölgeden çok sayıda ekibin çalışma yaptığı öğrenildi.
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