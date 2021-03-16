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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Polislerin emniyetten çıkışı

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Şafak Vakti 

-Polisin şüphelilerin evlerine girişi
-Koçbaşıyla kapıyı kırması
-Eve girmesi
-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilinen, Esentepe grubu olarak adlandırılan 14 kişinin yakalanmasına yönelik bugün şafak vaktinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 1 kilo 932.58 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 47.50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5.22 gram metamfetamin maddesi, 9.20 gram esrar maddesi, 1 adet extacy hap, 0.40 gram lila renkli narkotik maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 adet aseton, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu sprey, 2 adet otomatik ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 30 bin 885 TL para ele geçirildi.Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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