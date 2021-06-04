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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ceyhan’da odun yüklü kamyon alev aldı

Ceyhan’da odun yüklü kamyon alev aldı

Yanan kamyonun görüntü

Helikopter Trol 

-Çevreden görüntü
-Şoförle röportaj

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde kamyona odun yüklemesi yapıldığı sırada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Yellibel Mahallesi’nde kamyona odun yüklemesi yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle kısa sürede bölgeye gelen helikopter ve ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yükleme yapılan kamyonun şoförü, aracın ön tarafından alevler yükseldiği rüzgarın etkisiyle de kamyon ve dorsesinde bulunan odunların yandığını söyledi.


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