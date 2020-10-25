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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Ceyhan'da ağaç kesme kavgası: 2 ölü 4 yaralı

Ceyhan'da ağaç kesme kavgası: 2 ölü 4 yaralı

Kesilen kütüklerden görüntü

Jandarma Karakolu Jandarma Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Başörtüsü 

-Yaralı kadınlardan birinin yere düşmüş yazması(başörtüsünden görüntü)
-Yerdeki erkek terliği
-Kütük kesmede kullanılan ağaç testeresi
-Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ve araçlardan görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde ağaç kesme meselesi yüzünden yakın akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay, bugün sabah saatlerinde Küçük Elmagölü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Savcun (37) aynı avlu içerisinde oturduğu amcası Hilmi Savcun(64) ile ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Aydın Savcun amcası Hilmi, eşi Güldane(59) çocukları Mustafa(34), Ebru(25), Hasan Nuri(21), İnan Savcun(33)’a silahla ateş açtı. Amca Hilmi ve oğlu Mustafa Savcun olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar anne Güldane Savcun, çocukları Ebru, Hasan Nuri ve İnan Savcun ambulanslarla önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Adana'daki hastanelere sevk edildi. Katil zanlısı Aydın Savcun, olaydan sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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