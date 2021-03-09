Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Çevreci öğretmen atıkları sanat eserine dönüştürüyor

-Çevreci öğretmenin atıkları sanat eserine çevirmesi

Baba Ocağı Emekli Öğretmen Çevre Temizliği Sanat Eseri Küresel Isınma 

--Çevreci öğretmenin eserleri yaparak anlatması

( BALIKESİR ) -- Çöpe atmak yerine süs eşyası olarak kullanıyor BALIKESİR

- Öğretmenlikten emekli olduktan sonra baba ocağı Manyas’a dönen Gülay Kurt, çöpe atılacak materyallerden değişik süs eşyaları yapıp, komşularına ve arkadaşlarına hediye ediyor. Yıllarca sınıf öğretmeni ve çeşitli okullarda idareci olarak görev yaptıktan sonra Manyas'a baba ocağına dönen Gülay Kurt, küresel ısınma ve çevre temizliğine dikkat çekmek maksadıyla birçok atık materyali çöpe atmak yerine, süs eşyası olarak değerlendiriyor. Boş cam şişelerden cips paketlerine, bebe biberonlarından üçlü elektrik prizlerine, fotokopi kâğıtlarının ambalajına kadar her şeyi değerlendiren emekli öğretmen Gülay Kurt, "Bunları yapmaktaki gayem, kullan at modeline karşı gelmek, kullan at döngüsüne girmemek, kullandığımızı defalarca kullanma. Hayatımızda bir kırılma noktası oldu, kullan at modeli 1850'lerde başladı.
Biz Türkiye olarak dünyadan daha az günahkârız, çevre konusunda dünya daha günahkâr. Çevre konusunda her koyun kendi bacağından asılır diye bir şey yok. Kendi bacağından asılsa da sürüye zararı var. Çevre konusunda küresel felaket gelip bizi de bulacak. Bunlar plastik olduğu için küresel ısınmayı hızlandırıyor, küresel ısınma arttığı için buharlaşma fazla oluyor" dedi.
Gülay Kurt, son görev yaptığı İzmit'te TEMA Vakfı başkan yardımcısı olarak görev yaptığını anlattı. (HT-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı