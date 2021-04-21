Çevre yolunda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

-Hasar alan araçlardan detay görüntüler

-Kazada devrilen direkten detay görüntüler



( ESKİŞEHİR )- Tır ile çarpışan otomobilin devirdiği aydınlatma direğine 2 araç daha çarptı ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Eskişehir-Bursa çevreyolu, Fevziçakmak mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, iddialara göre Ayhan K. idaresindeki 41 R 1353 plakalı tır ile çarpışan Emre K.'nın kullandığı 10 ACF 341 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride devrilen aydınlatma direğine, Ankara istikametine gitmekte olan Emrah K. yönetimindeki 26 ADJ 294 plakalı otomobil ve Ahmet İrfan Ş. yönetimindeki 26 S 0846 plakalı işçi servisi çarptı. Meydana gelen kazada 10 ACF 341 plakalı aracın sürücüsü Emre K. ile 26 S 0846 plakalı servisin şoförü Ahmet İrfan Ş. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Emre K. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Ahmet İrfan Ş. Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola devrilen direk ise görevliler tarafından söküldü. Çevre yolunda trafik sıkışıklığına ve uzun kuyruklara sebep olan 4 aracın karıştığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AFÇ-Y)



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