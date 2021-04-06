Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İklim Değişikliği Koordinasyon Toplantısı

-Kurum'un açıklamaları



( ANKARA ) ANKARA



- İklim Değişikliği Koordinasyon Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, birden çok bakanın katılımıyla gerçekleşti.Toplantının detayları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:“Bugün Bakanlarımız ile İklim Değişikliği Koordinasyon Toplantımızda iklim değişikliğine karşı çalışmalarımızı ve politikalarımızı istişare ettik. 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi', 'Paris Anlaşması' ve 'Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı gündemimize aldık. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen, etkileri bakımından Covid-19 sonrasında dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelecek olan iklim değişikliği nedeniyle dünyamız hızla ısınmakta ve ekosistemlerin ve insanların ayak uyduramayacağı değişimler meydana getirmektedir.İklim değişikliğinin bir sonucu olarak; Son 20 yılda dünyamızda gerçekleşen 7 bin 500 büyük doğal afette 1,2 milyon insan hayatını kaybetti. Gıda ve su kıtlıkları yaşanırken, yeni tip bulaşıcı hastalıklar da her geçen gün arttı. Son birkaç yılda biz de ülkemizde sel, heyelan ve hortum gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşadık. Bu da bizlere gösteriyor ki iklim değişikliği; tüm sektörlerimizi derinden etkileyen bir kalkınma, sağlık, tarım, hayvancılık, su, enerji ve ulaşım meselesidir. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışıyoruz. Bu kapsamda; yenilenebilir enerji kapasitemizi, korunan alanlarımızı artırıyoruz. Güçlü yalıtımlı binalar inşa ediyor, yağmur suyu toplama sistemini hayata geçiriyoruz.Akıllı şehir ve Sıfır Atık uygulamalarıyla enerji verimli, iklime duyarlı yerleşim alanları kuruyoruz. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarla yeşil alanları artırıyoruz. Ulaşım kaynaklı emisyonu azaltacak çalışmalar yapıyoruz. Sanayi alanlarını dönüştürüyoruz. 7 bölgemize dair hazırladığımız ''Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını'' uygulamaya geçtik. Meclisimizin iradesiyle çıkarılacak İklim Kanunumuz ile de iklim değişikliğiyle mücadelemiz büyük bir ivme kazanacaktır. Bakanlarımızla gerçekleştirdiğimiz 'İklim Değişikliği Koordinasyon Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için, iklim değişikliğiyle mücadelemizi devletimizin tüm kurumlarının iş birliğinde sürdüreceğiz.”Programa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.





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