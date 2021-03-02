Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yeşilay’ın 101. Yıl dönümünde konuştu

- Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk konuşması

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşması

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( İSTANBUL ) -- Bakan Kurum : “76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsisini gerçekleştirmiş olduk” İSTANBUL



- Yeşilay'ın kuruluşunun 101. yıl dönümünde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırma amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu özel protokolle; 76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsisini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilay Haftası nedeniyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri kapsamında kurulacak danışma merkezleri için Hazine taşınmazlarının Yeşilay'a tahsis edilmesini içeren iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Toplantıya Bakan Kurum’un yanı sıra Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve ilgili kurum yetkileri katıldı.

“Birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile bedelsiz tahsis ettik” Yeşilay’ın 101. yıl dönümünü tebrik eden Bakan Kurum, “Bilhassa, bir sağlık felaketi olmasının yanında, çevre kirliliğinin de en büyük sebeplerinden olan sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarıyla, hakikaten özel bir tebriki hak ediyor. Ülkemizi sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için var gücüyle çalışan, gençlerimiz için mücadele eden Yeşilay’ımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında, Yeşilay ile vatandaşlarımızı zararlı alışkanlıklardan koruma ve bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırma amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu özel protokolle; 76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsisini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

“Gençlerimizi kötü alışkanlardan kurtaracak birer yuva olacaktır” Tahsis edilen alanlarla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, “Yeşilay’ımız için Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi olarak kullanılmak üzere de 30 şlimizde, 13 tanesi kullanıma hazır binadan ve arsalardan oluşan toplam 148 bin metrekarelik taşınmazımızı 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis ettik. Diyarbakır ve Bursa’mızda; Yeşilay danışma merkezi için tahsis ettiğimiz alanlarda inşa çalışmalarına da TOKİ eliyle hızla devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki, illerde kuracağımız hem rehabilitasyon hem danışma merkezilerimizde birçok hayata dokunacak, gençlerimizi kötü alışkanlardan kurtaracak birer yuva olacaktır. Yanlış zamanda, yanlış mekânda, yanlış insanlarla tanışan ve bağımlı olan gençlerimiz, bu yuvalarda, bu merkezlerimizde, doğru insanlarla, doğru bir mekânda yeni hayatlarına inşallah kapı aralayacaklar” diye konuştu.

“Bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir” Bağımlı kişileri hiç kimseniz öteki olarak görmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, “Bu kardeşlerimiz bizimdir, 83 milyonluk Türkiye ailesinin birer mensubu olarak görüyoruz. Biz bu illetlere müptela olmuş evlatlarımızı canımızdan öte görüyoruz, ailemizin bir üyesi olarak görüyoruz, evlatlarımız olarak görüyoruz. Ve evlatlarımızın topluma kazandırılması, mutlu bir hayata sahip olabilmeleri için de hepimiz üzerimize düşen vazifeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. İnşallah burada kurtaracağımız her bir hayat, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olacaktır. Ben bu duygularla, tüm bu çalışmalarımızın, inşa edeceğimiz yuvalarımızın, merkezlerimizin, ülkemize, milletimize, yeni nesillere ve Yeşilay Cemiyetimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. “Sadece tıbbi tedavi ile önlemek mümkün değil” Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgi veren Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, “Önleme faaliyetleri dışında özellikle bağımlılık tedavisi bağlamında da çok sıkıntılı zor bir alan. Sadece tıbbi tedavi ile önlemek mümkün değil. Aynı zamanda bu tedavinin içerisinde psikososyal destek tarafı da olması gerekiyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri her ilde İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde birden fazla olmak üzere bu işlevi görüyor” dedi.

(CS-ĞÜ-



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