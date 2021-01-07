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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu'da

Bakan karşılama

Toplantı 

-Şeref defteri imzalama
-Koordinasyon toplantısından detay

( ORDU ) ORDU

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Ordu'da Vali Tuncay Sonel’i ziyaret etti. Bakan Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere Ankara’dan yola çıktığı uçakla, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Programlar kapsamında, ilk olarak Ordu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Kurum, sonrasında ise İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

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