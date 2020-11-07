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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi - İZMİR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi - İZMİR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un enkaz yerlerini incelemesi - Bakan Kurum'un evleri ağır hasar gören vatandaşlarla konuşması - Bakan Kurum'un Hayatibey Apartmanı'nda incelemelerde bulunması - Bakan Kurum'un Barış Sitesi'nde incelemelerde bulunması - Kurum'un Cumhuriyet Sitesi'nde incelemelerde bulunması - Kurum'un, binalardan alınan kart örneklerini incelemesi - Konteyner kent kurulacak alanÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi: - "Yıkılan, ağır hasarlı binalar için yerinde ve belirlediğimiz konut rezerv alanında binalar yapacağız. Yapımı kısa sürede başlayacak. Binalar 1 yılda tamamlanacak"İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir 'de depremde yıkılan ya da ağır hasar alan binaların yerine yapılacak binaların 1 yılda tamamlanacağını bildirdi.Murat Kurum, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde ağır hasarlı ya da yıkılmış durumdaki Hayati Bey ve Barış apartmanları ile Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları takip etti.Depremzedeleri dinleyen ve onların sorularına cevap veren Kurum, ayrıca binalardan alınan kart örneklerini de inceledi.Bakan Kurum, Manavkuyu Mahallesi 1593/1 Sokak'ta evleri ağır hasar gören vatandaşlarla da sohbet etti.Kurum, kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Yıkılan, ağır hasarlı binalar için yerinde ve belirlediğimiz konut rezerv alanında binalar yapacağız. Yapımı kısa sürede başlayacak. Binalar 1 yılda tamamlanacak.Yerinde yapılacak binalarda 2+1 şeklinde olacak konutlar. Her hak sahibine yerinde bir konut vermek için çalışıyoruz. 'Ben 3+1 istiyorum' diyen varsa rezerv alanındaki binalardan konut sahibi olabilecek." diye konuştu.
Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarını takip eden Kurum, yanına 2 yaşındaki bebeğiyle gelen Mercan Aksu'yla görüştü.Bakan Kurum, Mercan Aksu'nun Adalet Mahallesi'ndeki Tuna Sitesi'nde yaşadığını, evlerine "orta hasarlı" raporu verildiğini, ancak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirmesi üzerine binanın tekrar incelenmesi talimatını verdi. Bakan Kurum, inceleme programı kapsamında Bayraklı'da konteyner kent alanında da incelemelerde bulundu.

Depremzede Deprem Hasarlı Bina Yıkım Çalışmaları Konteyner Kent 

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