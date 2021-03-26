Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan yeni mezunlara istihdam müjdesi



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık olarak bu adımımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformu kapsamında başlattığı genç istihdam seferberliğine katkı sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni mezunlara istihdam müjdesi verdi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “81 ilimize yaptığımız tüm ziyaretlerde hep sizlerle beraber olduk. Vakit buldukça sizlerle şehirlerimizde buluştuk, kampüslerde buluştuk. Bakanlık olarak, 81 ilimizde ve yurt dışında yürüttüğümüz binlerce projemiz var. Hepimiz istiyoruz ki, bu projelerimizde genç arkadaşlarımız da, yeni mezun arkadaşlarımız da görev alsın, çalışsın. Ben de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir şantiyede çalışmaya başlamıştım. Şantiye yılları, bana çok büyük bir tecrübe olarak geri döndü. Hala en büyük heyecanım, başıma baretimi, sırtıma montumu, ayağıma çizmemi geçirmek. İnşallah, sizler de bu yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizin yolunuzu açıyoruz” ifadelerini kullandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankasının, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde gençlerin çalışacağı açıklandı. Bakan Kurum, “Bundan böyle saydığım bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20’si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak. Bu şartımız, bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacak. Artık binlerce projede, genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar. Biz de Bakanlık olarak bu adımımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformu kapsamında başlattığı genç istihdam seferberliğine katkı sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız” diye konuştu.





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