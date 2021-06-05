Çevre için yürüyüş yaptılar, pedal çevirdiler

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( SİVAS )- Sivas’ta Dünya Çevre Günü ve Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen programda kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimisi pedal çevirdi SİVAS



- Sivas’ta Dünya Çevre Günü ve Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen programda kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimisi pedal çevirdi. Sivas’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle yürüyüş programı gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç bazı il protokol üyeleri, vatandaşlar ve bisiklet sürücüleri katılım gösterdi. Millet bahçesi önünde başlayan yürüyüş Atatürk ve Kongre Müzesi önünde sona erdi. Onlarca vatandaşın katıldığı programda bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları ise pedal çevirdi. “Doğayı güzel bir şekilde kullanmalıyız’’ Programda konuşan Vali Salih Ayhan, “Bize miras olan emanet olan bu doğayı inancımızın ve örfümüzün de gereği olarak güzel bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü bu canlılar insanlığa hizmet ediyor. Birlikte yaşadığımız bu dünyayı güzel bir şekilde kollama dengesine uygun bir şekilde kullanarak gelecek nesillere bırakmaktır’’ dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Bugün içerisinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde hepimiz görüyoruz biliyoruz kuraklıktan dolayı su sorunu yaşıyoruz. Suyu tasarruflu kullanmak, daha etkin kullanmak adına başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte hemşerilerimiz nezdinde bu duyguyu tasarruf duygusunu aşılamamız gerekiyor’’ diye konuştu.



