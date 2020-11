- Çevre Elçileri Projesine, Altın Karınca ödülü

-Belediye başkanı ödül alırken görüntü

- Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık Projesi’ne ve geri dönüşüme katkı sağlayan nesiller yetiştirdiği “Çevre Elçileri Projesi” ile 2020 Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü.

2020 Altın Karınca ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 10 kategoride 381 proje başvurusunun değerlendirmeye alındığı yarışmada Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Çevre Elçileri Projesi” ile “Çevre ve Atık Yönetimi” kategorisinde ödül aldı. Ödül töreni sonrası konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Öğrencilerimizle bir proje başlattık ve bu projenin adını da ‘Çevre Elçileri Projesi’ koyduk. Her okulda, her sınıfta bir elçi seçtik. Bu seçtiğimiz elçilerle birlikte tüm eğitim çalışmalarını Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de iş birliği yaparak, başlattık. Bu projeyle çevreye karşı duyarlı, çevresini sahiplenen, çevresi ile ilgili bütün özellikleri koruyan ve gelecek nesillere bu çevreyi taşıyabilen bir anlayışla yerli ve milli hassasiyetleri olan bir neslin yetişmesine öncülük ettik. Bütün okullarda, bütün sınıflarda çevre elçilerimizle birlikte başlatmış olduğumuz bu çalışmada bir çevre elçileri ordusu oluşturduk. Şu anda sayısı 4 bin 500’e varan bir ekiple hem çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor hem de çevreyi kirleten katı atıklar, yağlar ve piller gibi toplanması mümkün olan çalışmaları da bu gençlerimizle kampanyalar halinde ödüller vererek, yarışmalar düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık Projesi’ni destekleyen bir anlayışla bir geri dönüşüm avantajı sağlıyoruz” dedi.

“Herkesin bir gönüllü çevre elçisi olmasını sağlamaya çalışıyoruz” Başkan Usta, “Bizim sözle veya cezayla vazgeçiremediğimiz çevreye duyarsız insanların, çevreyi sahiplenen, çevreye karşı duyarlı olan, üniformasıyla sokaklarda dolaşan çocuklarımızı gördüklerinde bu alışkanlıklarından vazgeçtiğini görebiliyoruz. Herkesin bir gönüllü çevre elçisi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesajımız şu; Elbette atıksız bir yaşam oluşturmak başta belediyelerin görevi ama bunu disipline ederken de her bir vatandaşımızın bu hassasiyette olmasını sağlamalıyız. Gönüllü çevre elçilerimizle birlikte şehrimizi korumayı önemsiyoruz. Gelecek nesillere güzel, yaşanabilir, Sıfır Atık anlayışına sahip bir çevre bırakmayı hedefliyoruz” diyerek, emeği geçenlere ve Gaziosmanpaşalılara teşekkür etti. (Sİ-EG-



