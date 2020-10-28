- Çevre Bakanı Kurum, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti

-Bakan Kurum’un açıklaması

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( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) günübirlik ziyarette bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyet Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) günübirlik ziyarette bulunuyor. Kapalı Maraş’ı ziyaret eden Bakan Kurum’a KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ heyeti ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter eşlik etti. Bölgedeki incelemelerini tamamladıktan sonra basına demeç veren Kurum, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şükranlarını ileterek başladı.

“KKTC ile Türkiye siyasi ve ekonomik alanda bir bütündür” Bakan Kurum incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “46 yıldır kapalı olan ve artık özgürlüğüne kavuşan, Kıbrıs Türk halkının prangalarını sökmüş olduğu ve artık tüm dünyaya açacağımız Maraş bölgesindeyiz. Bu bölgemizin açılmasına katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a şükranlarımı arz ediyorum. KKTC ile siyasi ve ekonomik anlamda bir hareket ediyoruz, bir bütünüz. Tüm kardeşlik ruhuyla ana vatan Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Hem siyasi hem de ekonomik alanda birçok iş birliğimiz var.” Eski Akdeniz bölgesinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Maraş bölgesi için yapılması gereken çalışmaları, KKTC’li Bakan Evren, Belediye Başkanı Arter ve tüm paydaşlarla incelediklerini sözlerine ekleyerek, “KKTC ile çevre ve şehircilik alanında işbirliği yapıyoruz. Altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve çevre düzenlemelerine ilişkin Maraş bölgemizi ihya etme, inşa etmek için bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Tatar, seçildikten hemen sonra ülkemizi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız da, inşallah 15 Kasım'da iadeiziyarette bulunacaklar. Bu ziyaret çerçevesinde Maraş bölgesine de gelmeyi ve burada vatandaşlarımızla bir arada olmayı müjdelediler. Ziyaret öncesinde, Maraş bölgesinin ihyasına ilişkin yapılacak çalışmaları yerinde inceledik. Aslında Osmanlı'dan vakıf mülkiyeti olan, sonrasında bir şekilde şahıs mülkiyetine geçirilmiş ve gasp edilmiş bu toprakları Kıbrıs halkının, tüm dünyanın kullanımına açmak için mücadele veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin Türkiye olarak yanındayız” açıklamasını yaptı. Maraş'ta yapılacak altyapılara ilişkin çalışmaları Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkalığı bünyesinde hızlı ve aslına uygun şekilde yapacaklarını aktaran Bakan Kurum, "Peyzaj düzenlemeleri olacak, ağaçlarımızı dikmek suretiyle buraya gelen vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli şekilde gezmelerini temin edeceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak, KKTC halkımızın ve turistlerimizin burada güvenli şekilde gezmelerini temin edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, bundan sonraki süreçte de Türkiye olarak bu heyecana ve bu davaya ortak olacaklarını sözlerine ekledi.



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