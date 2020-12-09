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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan dağıtıldı

- Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan dağıtıldı

Ceviz fidanlarından görüntü

Tarım Başkent 

-Ceviz fidanlarının dağıtılmasından görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin ceviz üretiminde ilk sırada alması ve dışa bağımlılığını sona ermesi amacıyla hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında 40 bin ceviz fidanı çiftçiye dağıtıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğinde 2017 yılında hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere bu yıl da ceviz fidanı hibe desteği veriliyor. Bu kapsamda Denizli'de bu yıl hibe verilecek toplam 40 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ceviz fidanı dağıtımına ilk etapta Çameli, Kale ve Tavas ilçelerinde başlandı. Çiftçilere ve üreticilere tarımsal anlamda destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli, pek çok özelliğinin yanı sıra bir tarım kentidir. Sanayide, turizmde, tarımda üreten bir şehirdir Denizli. Denizli, gece gündüz çalışır ve üretir. Üretirken de destek vermek gerekir, katkı sağlamak gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İstiyoruz ki insanımız üretsin ve ürettiği değer bulsun. Bu ürünler hem çiftçimize hem de ülke ekonomimize büyük destekler sağlayacak. Üreticimize, çiftçimize bol bereket diliyorum" dedi.
(FP-MB-Y)
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