Ceviz çuvalı içinde 100 kilo eroin yakalandı



- Malatya’da, ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve istihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerimizce bir istihbarat değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu minibüsünde yapılan aramada ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, K.S isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.



loading...