Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla

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( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta kurt figürlü masa görenlerin dikkatini çekerken, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor SİVAS



- Sivas’ta kurt figürlü masa görenlerin dikkatini çekerken, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.Sivas kent merkezinde yaşayan Şentürk İyidoğan, Ordu ilinde kestikleri ceviz ağacında gördükleri figürle şaşkına döndü. Kestikleri ağaçta kurt figürü olduğunu fark eden İyidoğan, bir süre arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra ağaçtan masa yapmaya karar verdi. Şentürk İyidoğan, büyük bir özenle yaptıkları masayı 6 ayda bitirdi. Görenlerin dikkatini çeken kurt figürlü masayı 650 Bin TL’ye satışa çıkarttı.100 yılı aşması gerekiyor.Bağlama Ustası Şentürk İyidoğan, “Biz hayatımız boyunca ağaçla uğraştığımız için böyle bazen eşsiz ağaçlar bulduğumuz zaman bunu tabi değerlendirmek istiyoruz. Böyle bir ağacın resim oluşturabilmesi için 100 yılı aşması gerekiyor. Ordu yöresinde bulduğum çok kıymetli bir ceviz ağacının içini açtığımız zaman bunun içinden tam bir resim çıktı. Bizim eskilerimiz derdi ki ceviz resim çekiyor özellikle yağmurlu günlerde ve bunu ağacın içerisinde gördük, görür görmezde tabi ustalarımızla birlikte bunun bir kurt olduğunu gözüne, yelesine varana kadar gördük. Masanın ayaklarının da tamamen aynı ağaçtan yaptık ve çok büyük, keyifli bir çalışma oldu” dedi.

Fiyatı 650 bin TLİyidoğan, “Ender objelerin değeri farklıdır. Bunu 100 yılda bir gelen bir obje olarak düşünüyorum. Ben 30-40 yıldır ahşabın içinden böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle net bir resmin bir ağaçtan çıkması ayrı bir objedir ve ayrı bir değerdir. Belki değeri daha düşüktür ama biz çalışmalarımıza yönelik öyle bir değer biçtik. Eşsiz objeler tabi milyonda bir olandır ve değerinin de öyle olması gerektiğini düşünüyorum, 650 Bin TL istiyoruz” diye konuştu.

Kurt resmi çıktı, yapımı 6 ay sürdüİyidoğan, “Ustalarla birlikte bir araya geldik bakıyoruz bu resimlerin her biri bellidir ve tek ağacın içinden böyle bir resmin çıkması, arka ayaklarının çıkması, ağacın belli bir kısmının çürüyüp ayak şeklinde kullanılması tabi buna karar vermek kolay değil ama tabi ustalarımızla oturduk konuştuk buna neler yapılabilir. Bir büro masası yaptık. Bunu hep birlikte kararlaştırdık. Böyle bir resmin çıkacağı aklıma gelmezdi. Biz bunu normal bir masa olarak kestik bir baktık içinden çok sevdiğimiz kurt resmi çıktı. Yapımı 6 ay sürdü” dedi.



