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Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi

Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi

- Ceviz ağacında sincap halleri

Sabah Kahvaltısı Altın Şili Ceviz Ağacı 

-- Sağa sola koşuşturup dallarda beslenmeleri
-- Detaylar

( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde ceviz ağacına yuva kuran 3 kişilik sincap ailesinin mutlu halleri görüntülendi. 3 kişilik sincap ailesi bir yandan karınlarını doyururken biryandan da yuvalarına ve çevrede bulunan alanlara stok yapmayı ihmal etmiyor. Zamanlarının çoğunu ağaç üzerinde oyun oynayarak geçiren sincaplar erken saatlerde ilk yuvadan çıktıklarında biraz güneşlendikten sonra sabah kahvaltısı için en iyi cevizler hangisi tek tek koklayarak onları yemeyi tercih ediyorlar. Sincap ailesinin bir günlük yaşayış halleri İHA ekibi tarafından kayıt altına alındı. (AA-AA)
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