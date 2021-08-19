Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken yakalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken yakalandı

Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken yakalandı

ARŞİV-

( MUĞLA ) MUĞLA

Müebbet Hapis Yakalama Kararı Hapis Cezası Gözaltı Polis Ekipleri 


- 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çevik Bir Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yaz aylarını Bodrum’da geçiren eski paşalardan Çevik Bir ve 14 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kararı duyar duymaz eski paşalardan Çevik Bir Bodrum’daki yazlığından İstanbul’a giderken Milas kara yolunda polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çevik Bir tutuklanarak Muğla kapalı Ceza evine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı