Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken yakalandı



- 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çevik Bir Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yaz aylarını Bodrum’da geçiren eski paşalardan Çevik Bir ve 14 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kararı duyar duymaz eski paşalardan Çevik Bir Bodrum’daki yazlığından İstanbul’a giderken Milas kara yolunda polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çevik Bir tutuklanarak Muğla kapalı Ceza evine gönderildi.

