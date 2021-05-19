CEUTA - İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale
- Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz atması - Düzensiz göçmenlerin denizde yüzmesi - Kıyıya çıkan düzensiz göçmenlerden detaylar - Düzensiz göçmenlerin toplandığı kamptan detaylarCEUTA (AA) - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenler, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.
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