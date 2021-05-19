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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
CEUTA - İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale

CEUTA - İspanyol güvenlik güçlerinden düzensiz göçmenlere müdahale

- Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz atması - Düzensiz göçmenlerin denizde yüzmesi - Kıyıya çıkan düzensiz göçmenlerden detaylar - Düzensiz göçmenlerin toplandığı kamptan detaylarCEUTA (AA) - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenler, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Yüzme Diplomat Güvenlik Güçleri İspanya Göz Yaşartıcı Gaz 

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