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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
CEUTA - İspanya, Fas'tan gelen 6 bin düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi

CEUTA - İspanya, Fas'tan gelen 6 bin düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi

- Yüzerek Ceuta sahiline çıkan düzensiz göçmenler - Güvenlik güçlerinin önlem almalarıCEUTA (AA) - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin sayısının son iki günde 6 bini bulduğu, bunlardan 1500 kadarının ülkelerine geri gönderildiği bildirildi.
İspanyol güvenlik güçleri, göçmenlerin Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yaptıkları bölgede önlem aldı.

Diplomat Güvenlik Güçleri Bild İspanya 

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