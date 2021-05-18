CEUTA - İspanya, Fas'tan gelen 6 bin düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi
- Yüzerek Ceuta sahiline çıkan düzensiz göçmenler - Güvenlik güçlerinin önlem almalarıCEUTA (AA) - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin sayısının son iki günde 6 bini bulduğu, bunlardan 1500 kadarının ülkelerine geri gönderildiği bildirildi. İspanyol güvenlik güçleri, göçmenlerin Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yaptıkları bölgede önlem aldı.
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