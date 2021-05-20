CEUTA - Fas'tan İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor
- Düzensiz göçmenlerin parkta bekleyişi - Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenleri parktan çıkarmaya çalışması - Parkta spor yapan düzensiz göçmenlerden detaylar - Tezahürat yapan düzensiz göçmenlerden detaylarCEUTA (AA) - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Cueta kentinin parklarında toplanan düzensiz göçmenler ise polis tarafından çıkartılıyor.
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