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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
CEUTA - Fas'tan İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor

CEUTA - Fas'tan İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor

- Düzensiz göçmenlerin parkta bekleyişi - Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenleri parktan çıkarmaya çalışması - Parkta spor yapan düzensiz göçmenlerden detaylar - Tezahürat yapan düzensiz göçmenlerden detaylarCEUTA (AA) - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Cueta kentinin parklarında toplanan düzensiz göçmenler ise polis tarafından çıkartılıyor.

Polis Diplomat İspanya 

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