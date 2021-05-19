CEUTA - Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akını devam ediyor
- Düzensiz göçmenleri taşıyan botların kıyıya gelişi - Düzensiz göçmenlerin kıyıda bekleyişi - Denizden toplanan düzensiz göçmenlerden detaylar - Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenleri karşılamasıCEUTA (AA) - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
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