CEUTA - Düzensiz göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

- Kıyıya vuran cesedi almak için olay yerine tabut getirilmesi - Olayı takip eden basın mensupları - Kıyıya vuran cesedin tabuta konularak cenaze aracına konulması - Cenaze aracının gidişiCEUTA - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürerken, karaya çıkmayı başaramayan bir kişinin cesedi ise kıyıya vurdu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım