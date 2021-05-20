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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
CEUTA - Düzensiz göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

CEUTA - Düzensiz göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

- Kıyıya vuran cesedi almak için olay yerine tabut getirilmesi - Olayı takip eden basın mensupları - Kıyıya vuran cesedin tabuta konularak cenaze aracına konulması - Cenaze aracının gidişiCEUTA - İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya 'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürerken, karaya çıkmayı başaramayan bir kişinin cesedi ise kıyıya vurdu.

Cenaze Diplomat Cenaze Aracı İspanya Basın Mensupları 

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