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Çetin Doğan Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çetin Doğan Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu

Çetin Doğan Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu

adliyeden detay

Savcı Müebbet Hapis Yakalama Kararı Hapis Cezası Çetin Doğan 

-çetin doğanın görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA

- 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çetin Doğan Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi. Bodrum’daki evinden korumaları ile birlikte çıkıp giden Çetin Doğan’ın Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti. Bu isimlerden Çetin Doğan bugün saat 15:45 sıralarında Bodrum Cumhuriyet mahallesi’ndeki evinden çıkıp Bitez’de bulunan Bodrum Adliyesi’ne geldi. Çetin Doğan’a çok sayıda korumasının eşlik ettiği görüldü.
(İK-
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