Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çeşmeli esnaftan Sevgililer Günü'nde keman eşliğinde paket servisi

Çeşmeli esnaftan Sevgililer Günü'nde keman eşliğinde paket servisi

Lahmacunların hazırlanış görüntüleri

Kemancı 

-Selim Akbaykal'ın açıklaması
-Müşterilere keman eşliğinde paket servisi yapılma görüntüsü
-Müşterilerin şarkılara eşlik etme görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

- Çeşme'nin markalaşmış işletmesi, müşteri memnuniyetini arttırmak için Sevgililer Günü'nde keman eşliğinde, şarkılı paket servisi yaptı. Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servisi ile hizmet vermeye devam eden işletme, yaratıcılığıyla müşteri memnuniyetini arttırıyor. Çeşme'nin markalaşmış işletmesi, Sevgililer Günü nedeniyle, keman eşliğinde paket servisi yaptı. Babası Reşat Akbaykal ile birlikte işlettiği mekanda, özel günlerde yaptığı etkinliklerle müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışan Selim Akbaykal, Sevgililer Günü'nde de, hem pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmak, hem de müşterilerine unutulmayacak hoş bir an yaşatmak için kemancı eşliğinde paket servis hizmeti verdi. Şarkılara eşlik ettiler Paket servisine kemancı ile birlikte giden Selim Akbaykal, müşterilerine siparişlerini kemancının çaldığı melodiler eşliğinde teslim ederken, müşterileri şaşkınlık yaşayarak, bu ilginç hizmeti sevinçle karşıladılar. Akbaykal, müşterilerinin Sevgililer Günü'nü kutlarken, arzu ettikleri bir şarkıyı kemancının çalacağını, şarkıya eşlik etmelerini rica etti. Sevgililer Günü sürprizinden memnun olan ev sakinleri, sevinerek, neşe içinde şarkılara eşlik ettiler. "Müşterilerimize romantik bir jest yapmak istedik" Selim Akbaykal, keman eşliğinde yaptığı paket servisi ile ilgili şöyle konuştu; "Çeşme, eğlenceyi seven insanların buluşma noktası. Biz de Çeşme'de hizmet veren bir işletme olarak, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla müşterilerimize romantik bir jest yapmak istedik. Pandemi döneminde kapalı olan eğlence mekanlarında çalışan müzisyenleri de unutmayarak, Paket servisimizi romantik müzik eşliğinde yapıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bu şekilde kutlamayı ve müşterilerimize bu şekilde sürpriz yapmayı düşündük. Umarım müşterilerimizi memnun etmişizdir."
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı