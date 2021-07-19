Çeşme'ye tatilci akını devam ediyor

-- Ilıca Plajı'ndan genel ve detay görüntüler



( İZMİR )- Çeşme nüfusu 1 milyona dayandı İZMİR



- Turizm cenneti Çeşme'ye tatilcilerin akını devam ediyor. Hafta sonunun ardından arefe günü de tatilciler Çeşme'ye gelmeye devam ederken, yüzde 100 doluluğa ulaşan Çeşme'de nüfus 1 milyona dayandı. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla İzmir'in gözbebeği turizm cenneti Çeşme tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor. Arefe günü de tatilci hareketliliğinin yaşandığı Çeşme'nin ana arterlerinde zaman zaman trafik sıkışıklığı görüldü.

Konaklama yerlerinde ise doluluk yüzde 100'e ulaştı. Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Halk Plajı, sıcak havadan bunalan tatilcilerin tercih ettikleri plajların başında gelirken, Çeşme Belediyesi tarafından plaja kurulan sosyal mesafe locaları ile tatilcilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanmaya çalışılıyor. Ilıca Halk Plajı'nda ücretsiz olarak yararlanan vatandaşlar kendi getirdikleri şemsiyeler ve portatif plaj sandalyeleri ile bütçeleri sarsılmadan güneşin, kumun ve denizin tadını çıkarıyor. Öte yandan nüfusun şimdiden 1 milyona dayandığı ve bayramda 1 milyonun üzerine çıkmasının beklendiği Çeşme'de, güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğünden takviye ekiplerin de gelmesiyle güçlenen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat boyunca kontrollerini yoğunlaştırarak tatilcilerin huzur ve güven içerisinde bayram tatillerini geçirmelerini sağlamak için çalışıyor. (MİA-CA-

