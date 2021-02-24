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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çeşme'de Şubat ayında kite surf keyfi

- Çeşme'de Şubat ayında kite surf keyfi

- Çeşme'nin Pırlanta Plajı'nda Kite Surf yapan turistlerin görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Surf Güneşli Hava Güneşli 


- İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de güneşi ve rüzgarı fırsat bilen turistler, Pırlanta Plajında kite surf keyfi yaptı. İzmir Çeşme'de geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk havanın ardından gelen güneşli havaların tadını birçok vatandaş yürüyüş yaparak çıkarırken, kite surf sporuna meraklı turistler de esen rüzgarı fırsat bilerek, Pırlanta Plajında kite surf yaptı. Kite surf için en uygun plajlardan birisi olan Pırlanta Plajına gelen turistler, rüzgarın da uygun olmasıyla kite surf yapmaya başladı.
Rüzgarın gücüyle, köpük köpük dalgaların arasında kite surf yapan turistleri gören vatandaşlar da araçlarını plajın kıyısına park ederek, turistleri merakla izledi. Bazı vatandaşlar kendileri serin havadan korunmaya çalışırken, cep telefonlarıyla denizin içinde keyifle kite surf yapan turistlerin videolarını çektiler. (AG-
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